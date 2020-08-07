Москва, , 11:15 — REGNUM Электронные и аудиокниги больше всего прочитали и прослушали жители Москвы, свидетельствуют данные книжного сервиса MyBook.

«В общем зачете по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица», — говорится в сообщении.

Так, в Москве в целом прочли и прослушали примерно в два раза больше книг, чем в Санкт-Петербурге. Тройку лидеров замыкает Краснодар. Далее идут Новосибирск и Екатеринбург.

При этом самый главный любитель книг живет в Ангарске — за год пользователь прочел и прослушал более 2300 книг.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса, в России самой читаемой книгой за прошедшие почти двадцать лет стал роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Следующим изданием в этой рейтинге значится научно-популярная работа известного психолога Андрея Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!». На третьем, почетном месте стоит учебник по преодолению судебных невзгод Ларисы Парфентьевой «100 способов изменить жизнь».

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