Москва, 7 августа 2020, 10:42 — REGNUM Свое поздравление заслуженному деятелю искусств РФ, композитору Александру Журбину в связи с 75-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 7 августа обнародован на сайте Кремля.
«В созданных Вами замечательных произведениях в полную силу проявились Ваш талант композитора и безупречный художественный вкус», — говорится в поздравлении.
Также указывается, что композитору удается блестящая работа в разных жанрах музыки, ее стилях и направлениях, что позволяет юбиляру радовать публику интересными творческими находками.
«Желаю доброго здоровья, успехов и вдохновения», — заключается в поздравительной телеграмме.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Новосибирского государственного краеведческого музея со 100-летним юбилеем.