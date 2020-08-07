Воронеж, , 09:44 — REGNUM Фестиваль «Русское лето» в Воронеже состоится, однако массовых мероприятий в этом году не будет. Об этом, как сообщили в пресс-службе губернатора, говорилось на заседании регионального оперштаба 6 августа.

Как сообщила руководитель департамента культуры области Мария Мазур, фестиваль решено проводить без массовых мероприятий. Использоваться будут не более восьми локальных площадок, на каждой из которых смогут собраться до 100 человек одновременно, с соблюдением социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, второй фестиваль «Русское лето» в Воронеже был запланирован на май, однако из-за пандемии его отложили. Новые даты проведения фестиваля — 19−20 сентября. Напомним также, что на сентябрь перенесено проведение и Международного Платоновского фестиваля искусств.