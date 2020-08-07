Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» состоится в Екатеринбурге 17−27 августа 2020 года. Об этом организаторы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

В программе мероприятий — не только создание новых арт-объектов, но и онлайн-лекции, трансляции с места создания рисунков и не только. Фестиваль пройдёт при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Организаторы обещают, что в «Стенограффии» примут участие и зарубежные авторы, но дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Екатеринбурга отдала фестиваль уличного искусства другому подрядчику, компании «Коннект», который предложил меньшую стоимость работ.

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