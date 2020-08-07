Санкт-Петербург, , 01:16 — REGNUM В Петербурге музыкальному фестивалю «Петербург live» в этом необычном году добавили слово «ОНЛАЙН» и посвятили его 20-летию легендарного фильма Алексея Балабанова «Брат-2», определившего многие смыслы двух последних десятилетий.

Музыкальный фестиваль Петербург live , посвященный 20-летию фильма Брат-2 Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление группы Сплин Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за пандемии коронавируса в городе продолжает действовать запрет на посещение концертов, поэтому мероприятие официально проходило в формате онлайн-трансляции в интернете, без зрителей.

Музыкальный фестиваль Петербург live , посвященный 20-летию фильма Брат-2 Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако они всё-таки были — за ограждениями концертной площадки, организованной под открытым небом, недалеко от «Лахта центра» и «Тиньков арены».

Зрители за ограждениями Дарья Драй © ИА REGNUM

Люди стояли вокруг ограждений и слушали концерт, их было не очень много, но и немало, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Приглашенные гости Дарья Драй © ИА REGNUM

Как и обещали организаторы, сцена фестиваля была размещена в кузове американского грузовика, напоминающего тот, на котором путешествовал по США Данила Багров.

Оператор фильма Брат-2 Сергей Астахов и Михаил Козырев Дарья Драй © ИА REGNUM

Участниками памятного концерта стали:

Александр Васильев и группа «Сплин»

Сергей Бобунец и «Смысловые Галлюцинации»

Глеб Самойлов & The Matrixx

А также Настя Полева, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы».

Ведущим концерта стал известный музыкальный журналист и продюсер Михаил Козырев.

Михаил Козырев Дарья Драй © ИА REGNUM

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