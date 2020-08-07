Санкт-Петербург, 7 августа 2020, 01:16 — REGNUM В Петербурге музыкальному фестивалю «Петербург live» в этом необычном году добавили слово «ОНЛАЙН» и посвятили его 20-летию легендарного фильма Алексея Балабанова «Брат-2», определившего многие смыслы двух последних десятилетий.
Из-за пандемии коронавируса в городе продолжает действовать запрет на посещение концертов, поэтому мероприятие официально проходило в формате онлайн-трансляции в интернете, без зрителей.
Однако они всё-таки были — за ограждениями концертной площадки, организованной под открытым небом, недалеко от «Лахта центра» и «Тиньков арены».
Люди стояли вокруг ограждений и слушали концерт, их было не очень много, но и немало, отмечает корреспондент ИА REGNUM.
Как и обещали организаторы, сцена фестиваля была размещена в кузове американского грузовика, напоминающего тот, на котором путешествовал по США Данила Багров.
Участниками памятного концерта стали:
Александр Васильев и группа «Сплин»
Сергей Бобунец и «Смысловые Галлюцинации»
Глеб Самойлов & The Matrixx
А также Настя Полева, Вячеслав Бутусов и «Орден Славы».
Ведущим концерта стал известный музыкальный журналист и продюсер Михаил Козырев.
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