Екатеринбург, , 21:43 — REGNUM На крыше здания администрации Екатеринбурга пройдёт концерт группы «Чайф». Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

Группа «Чайф» Roman Boldyrev

В эфире портала «Е1» градоначальник анонсировал выступления рокеров на День города.

«Планируем с «Чайфом» провести онлайн-концерт на крыше мэрии прямо под часами», — сказал Высокинский.

Ранее в мэрии отказались от проведения массовых мероприятий в День города из-за пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловская филармония решилась организовать бесплатные концерты в парке Маяковского (Екатеринбург).

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