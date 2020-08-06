Нью-Йорк, США, 6 августа 2020, 14:09 — REGNUM Режиссёром кинокомикса «Капитан Марвел 2» станет Ниа ДаКоста. Об этом 5 августа сообщило издание Deadline.
Ранее ДаКоста руководила съёмками перезапуска ужастика «Кэндимен». Disney и Marvel Studios пока не подтвердили информацию о её назначении на должность режиссёра сиквела «Капитана Марвел».
Напомним, сценарий к сиквелу «Капитана Марвел» напишет Меган Макдоннелл. Главную роль в кинокомиксе вновь исполнит Бри Ларсон.
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