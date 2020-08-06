Вашингтон, , 14:09 — REGNUM Режиссёр Лилли Вачовски, изменившая пол с мужского на женский, подтвердила предположения зрителей о том, что фантастическая трилогия «Матрица» на самом деле затрагивает проблему гендерной идентичности. Об этом она заявила в интервью, опубликованном на YouTube-канале Netflix Film Club.

Выбор Цитата из к/ф «Матрица». Реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США

Вачовски призналась, что рада обсуждению фильмов трилогии через через призму трансгендерности. По её словам, трансгендерные люди благодарят её за спасение их жизни.

«Это была наша изначальная концепция, но мир — я имею в виду кинокомпании — тогда еще не был готов к такому», — заявила Вачовски, говоря об изначальной идее фильма.

Трилогия говорит о том, что невозможное возможно, и вся её идея заключена в желании трансформации. На это намекает, в частности, персонаж по имени Свитч. Это мужчина в реальном мире, который в Матрице является женщиной, пояснила режиссёр.

Напомним, фильмы «Матрица» выходили с 1999 по 2003 год. В них рассказывается о противостоянии людей и разумных машин, при этом кажущийся привычным мир оказывается порождением компьютерной программы.

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