Сысерть, Свердловская область, , 12:30 — REGNUM На территории Железоделательного завода в Сысерти (Свердловская область) пройдёт фестиваль «Лето на заводе». Об этом сообщают авторы проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятия пройдут в рамках открытия на заброшенном предприятии творческого кластера. Гостей будут ждать мастер-классы по тематике «сделай сам», лекторий, ярмарка крафтовых мастеров, а также выступления театральных и иных творческих коллективов.

Организаторы просят зрителей соблюдать безопасную дистанцию и носить гигиенические маски.

Как сообщало ИА REGNUM, площадки бывшего завода стали центром туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть».

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