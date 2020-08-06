Челябинск, , 10:51 — REGNUM В Челябинске детская филармония откроется в 2021 году после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Здание построили в 1984 году, а спустя более 20 лет эксплуатации закрыли на реконструкцию. Решение об этом было принято в 2017 году. На работы выделили из облбюджета 171 млн рублей.

В новом здании зрительный зал будет вмещать 400 человек, а не 150, как ранее. Также построят второй этаж, где разместят студии звукозаписи, залы репетиций и библиотеки. Полезная площадь здания вырастет на на 1000 кв.метров.

Работы закончат уже в декабре 2020-го. А в 2021-м закупят для учреждения музыкальные инструменты и свето-звуковое оборудование.