Лос-Анджелес, США, 6 августа 2020, 10:43 — REGNUM Американский актёр Том Хэнкс может сыграть Джепетто в новой экранизации «Пиноккио». Об этом 5 августа сообщило издание Variety.
Сейчас Хэнкс ведёт переговоры об участии в фильме. Дополнительные подробности сделки пока не сообщаются.
Напомним, новой экранизацией сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» занимается компания Walt Disney. Режиссёром картины может выступить Роберт Земекис.
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