Актюбинск (Актобе), Казахстан, 6 августа 2020, 10:39 — REGNUM Погребения времен бронзового века обнаружили археологи в местности Каздыарал Берсиевского сельского округа Уилского района Актюбинской области Казахстана, сообщает 6 августа издание Informburo.
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Отметим, местность Каздыарал в Уилском районе Актюбинской области привлекла внимание археологов восемь лет назад. Песчаная местность образована в результате отступления Каспийского моря.
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