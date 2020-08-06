Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 10:39 — REGNUM Погребения времен бронзового века обнаружили археологи в местности Каздыарал Берсиевского сельского округа Уилского района Актюбинской области Казахстана, сообщает 6 августа издание Informburo.

Ученые также обнаружили захоронение ребенка с вытянутым черепом времен гунно-сарматского периода IV—II веков до нашей эры. Археологи отмечают, что искусственная деформация черепа подчеркивала особое положение представителей элиты.

Отметим, местность Каздыарал в Уилском районе Актюбинской области привлекла внимание археологов восемь лет назад. Песчаная местность образована в результате отступления Каспийского моря.

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