Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Коллеги по творческому цеху рэпера Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, объявили о проведении вечера его памяти в Санкт-Петербурге. Вход на мероприятие будет платный, а все собранные средства передадут матери погибшего. Об этом 6 августа сообщил рэпер Глеб Волков (Крип-а-Крип).

Напомним, расчлененное тело музыканта было найдено в его петербургской квартире в центре города в конце июля. Как рассказала следователям супруга музыканта Марина Кохал, его тело она нашла в кабинете, рядом с ним якобы лежал шприц. Женщина подумала, что муж умер от передозировки наркотиков, хотя ранее он их никогда не употреблял, и решила скрыть такую «бесславную кончину», расчленив тело и заявив об «исчезновении» супруга.

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Следствие считает версию вдовы вымыслом, попыткой скрыть преступление. В отношении Кохал возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Женщину поместили в СИЗО на два месяца, за это время должны стать известны результаты экспертиз, которые покажут, от чего именно скончался рэпер.

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«В эту пятницу собираемся вместе, чтобы почтить память нашего друга, поэта, легенду андеграунда — Энди Картрайта в пространстве GLAVLOFT на Лиговском проспекте, — объявил петербургский музыкант Волков. — Давайте проводим пацана достойно!»

Желание принять участие в вечере изъявили рэп-исполнители: Кожэ Обойма, KnownAim, Gokilla, Jekajio и многие другие, а также ведущий и создатель онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев.

Вход на мероприятие — 600 рублей, все вырученные средства будут лично переданы матери Юшко, обещают организаторы концерта.

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