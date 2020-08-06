Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Пятый ежегодный музыкальный фестиваль «Петербург live» ОНЛАЙН», который состоится в четверг, 6 августа, будет посвящен 20-летию выхода на экраны культового фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2». По известным причинам он пройдет в формате онлайн.

Плакат V музыкального фестиваля «Петербург live» ОНЛАЙН» Https://www.nca.live/

Выбор места проведения фестиваля объясняется тем, что дилогия «Брат» начиналась именно в Петербурге.

Участники фестиваля, в числе которых авторы саундтрека к фильму, будут выступать со сцены, смонтированной на американском грузовике, подобном тому, на котором Данила Багров ехал из Нью-Йорка в Чикаго.

Как сообщили организаторы фестиваля, компании NCA и CTB, стать зрителем прямого эфира можно бесплатно на сайте www.nca.live и в официальной группе компании NCA в социальной сети ВКонтакте. Начало в 18:00 мск.

Пользователи Сети смогут увидеть и услышать выступления звёзд русского рока, таких как Вячеслав Бутусов и «Орден Славы», «Сплин», Сергей Бобунец и «Смысловые Галлюцинации», Глеб Самойлов & The Matrixx, Настя Полева. Ведущим фестиваля будет журналист Михаил Козырев, помогавший Балабанову подобрать уникальный саундтрек к фильму «Брат-2».

У фестиваля в этом году будет и важная социальная составляющая. Каждый зритель сможет присоединиться к миссии Благотворительного Фонда Константина Хабенского, помогающего детям и молодежи с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Для этого во время прямого эфира нужно отправить свое пожертвование по СМС на номер 7535.

Организаторы обещают зрителям помочь вновь пережить эмоции, которые те впервые испытали при просмотре культовой ленты, и вновь напомнить о той роли, которую сыграли Алексей Балабанов и Сергей Бодров в формировании целого поколения

Фестиваль «Петербург live» проходит при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга.

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