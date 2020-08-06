Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:06 — REGNUM В Нижнем Тагиле появились новые арт-объекты — три медведя, выкрашенные в зелёный цвет. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в Instagram.

Звери покрыты материалом, похожим на искусственный газон.

«Даже небольшие арт-объекты радуют глаз и украшают городскую среду», — считает чиновник.

Медведей разместили в центре транспортного кольца на пересечении улиц Мира и Строителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге установили арт-объект — скамейку, похожую на сваленный забор. Конструкция была посвящена протестам в сквере у Драмтеатра. Коммунальные службы оперативно демонтировали объект.

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