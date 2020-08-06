Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM Американский режиссёр Джеймс Ганн показал, как будет выглядеть логотип предстоящего фильма «Отряд самоубийц». Он опубликовал изображение на своей странице в Twitter 5 августа.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1291042062117175296

Джеймс Ганн показал не только оригинальный логотип, но и его локализованные версии для разных стран. Например, в России фильм будет называться «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Напомним, премьера нового «Отряда самоубийц» ожидается в августе 2021 года. Режиссёр поделится подробностями картины уже 22 августа 2020 года в рамках выставки DC FanDome.

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