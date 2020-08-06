Иркутск, , 07:42 — REGNUM В Иркутской области повышать привлекательность региона планируют посредством реализации необычного туристического проекта, который призван увеличить число бракосочетаний на берегу Байкала. Как сообщает сегодня, 6 августа, официальный сайт региона со ссылкой на слова временно замещающей должность руководителя службы ЗАГС Иркутской области Инги Трофимовой, для многих свадьба на Байкале — это мечта, которая вполне осуществима.

«К примеру, в 2019 году в Листвянке было зарегистрировано более 180 браков, в 2020 году — более 50. В основном это жители нашего региона. Но были пары и из Италии, Латвии, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, других стран и городов», — пояснила чиновница.

Кстати, возможность зарегистрировать брак появилась теперь не только в Листвянке, но и в Байкальске, Ольхонском районе. Подать заявление можно через сайт Госуслуг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2019 года в тройку сибирских регионов с наибольшим числом зарегистрированных браков и разводов вошли Новосибирская область (55 разводов на 100 браков), Красноярский край (54 развода на 100 браков) и Иркутская область (52 развода на 100 браков).

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