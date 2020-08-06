р.п. Краснообск, , 06:33 — REGNUM Научный городок Сибирского отделения ВАСХНИЛ (СО ВАСХНИЛ) включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Новосибирской области. Об этом сообщила государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

Научный городок СО ВАСХНИЛ расположен в р.п. Краснообск в Новосибирском районе Новосибирской области.

«Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране до принятия решения о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе во включении его в этот реестр, — уточнили в госинспекции. — Демонтаж, уничтожение выявленного объекта культурного наследия запрещён».

Отметим, что создать под Новосибирском научно-исследовательский комплекс Сибирского отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (СО ВАСХНИЛ) Совет Министров СССР решил в 1969 году.