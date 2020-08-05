Токио, , 16:42 — REGNUM Анимационная студия Arms, наиболее известная созданием аниме-сериала «Школьные войны» объявила о банкротстве. Об этом 5 августа сообщает издание Kotaku.

Студия Arms была основана в 1996 году и выпустила множество популярных аниме-проектов за годы существования. Среди них: «Эльфийская песнь», «Химавари!» и ряд проектов для взрослой аудитории.

Напомним, «Школьные войны» — это экранизация манги Юдзи Сиодзаки, основанной на китайском романе «Троецарствие». Главными героями сериала стали ученики старшей школы, каждый из которых является реинкарнацией великого китайского полководца.

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