Ульяновск, , 16:32 — REGNUM В Ульяновске реализуют новый творческий проект. На территории городской усадьбы семьи Ульяновых будут проходить концерты, сообщает региональное министерство искусства и культурной политики.

Проект «Летние музыкальные сезоны в Усадьбе» впервые реализует Ленинский мемориал. Он представляет собой ежедневное проведение концертов классической музыки и экскурсий. Зрители смогут услышать музыку немецких, русских и французских композиторов, также будет представлена джазовая программа.

Первая неделя посвящена немецкой музыке и приурочена к 250-летию со дня рождения Людвига Бетховена.

«Мероприятия организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.Количество мест ограничено в связи с особыми требованиями к рассадке зрителей на массовых мероприятиях», — говорят организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова анонсировал начало продажи билетов на спектакли. Показы планируется начать в сентябре.

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