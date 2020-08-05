Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Бывший глава комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич, который ныне работает директором Пискаревского мемориального кладбища, будет привлекать туда людей новыми технологиями.

Пискаревское мемориальное кладбище Дарья Драй © ИА REGNUM

Он сообщил, что работает над концепцией развития кладбища, маршрутов, связанных с дорогами Победы. В частности, в концепции предусмотрены QR-коды и различные навигационные приспособления, чтобы посетители могли построить свой маршрут по территории и познакомиться с историей на месте.

«Ситуация с коронавирусом показала, что постепенно будет развиваться тренд на посещение музеев и других учреждений культуры, открытых пространств по одному человеку, а не группами. В таком случае гость должен быть оснащен аудиогидом или возможностью познакомиться с местом с помощью мобильного телефона. Кроме того, современные технологии помогут найти общий язык с молодежью. Благодаря их использованию мы сможем донести интересную информацию, материалы, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе с историей Пискаревского мемориала», — цитирует Панкевича издание Смольного «Петербургский дневник».

На внедрение концепции, по его мнению, может уйти от 3 до 5 лет.