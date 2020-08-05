Кемерово, , 13:21 — REGNUM Кузбассе из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом и в целях недопущения распространения инфекции отменили несколько культурных мероприятий. Не состоится музыкальный фестиваль «Симфоночь на Томской Писанице». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политике региона.

«Сдать купленные билеты можно в кассах Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова и Кузбасского музея-заповедника «Томская Писаница». Деньги за билеты, приобретённые на сайте филармонии или на сайте Ticketland, будут возвращены автоматически на банковскую карту, с которой осуществлялась покупка. Оформлять заявления не требуется», — уточнили в министерстве.

Отменили и «Перекресток культур», запланированный на 8 августа.