Майкоп, , 12:37 — REGNUM Капитальный ремонт четырех детских школ искусств (ДШИ) запланирован в Адыгее в 2020 году. Средства на финансирование работ региону выделены в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования», сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

Отмечается, что Адыгея стала единственным субъектом Южного федерального округа, который в текущем году стал участником этой госпрограммы. Республика получила более 217 млн рублей на капремонт ДШИ №1 и детской художественной школы в городе Майкопе, а также ДШИ в селе Красногвардейском и поселке Каменномостском.

Так, на капремонт ДШИ №1, которая размещена в четырехэтажном здании, построенном 50 лет назад, в этом году выделено 88,1 млн рублей. В настоящее время на объекте выполняются ремонт кровли, работы по монтажу систем электроснабжения, сантехнические и отделочные работы. Запланированы замена оконных блоков, монтаж всех инженерных коммуникаций, внешние и внутренние отделочные работы. В следующем году планируется полностью отремонтировать концертный зал, на что направят еще 61,6 млн рублей.