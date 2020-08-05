Архангельск, 5 августа 2020, 10:46 — REGNUM Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 500-летия Антониево-Сийского мужского монастыря, начались 5 августа в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Первым мероприятием станет торжественная передача монастырю иконы пяти Святых-духовных предшественников преподобного Антония Сийского, освященная на мощах преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре. Благотворители намерены передать в дар монастырю колокол-благовест.
Торжества пройдут с участием врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
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