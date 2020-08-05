Кампала, , 10:34 — REGNUM Члены Национального профсоюза представителей творческих профессий Уганды подали петицию в парламент против закона, который, по их словам, оказывает негативное влияние на музыкальную индустрию страны. Об этом спикер парламента Уганды написала на своей странице в Twitter.

Спикер Ребекка Кагада подтвердила получение петиции, добавив, что представит ее парламенту.

Она также заявила, что музыканты жаловались на то, что с ними не проконсультировались, когда в начале этого года разрабатывалось новое законодательство.

В рамках нового законодательства музыканты обязаны предоставлять на проверку все новые песни, в которых не должно содержаться негативных комментариев о правительстве.