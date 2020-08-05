Ульяновск, , 09:19 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ), который прошёл с 3 по 25 июля. В регионе максимальные баллы набрали 45 выпускников, в том числе четверо — по двум предметам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

ЕГЭ сдавали почти 6 тыс. выпускников. Как и в предыдущие годы, наиболее востребованными предметами по выбору стали обществознание, физика, биология, история, информатика, химия.

По словам министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семёновой, в 2020 году улучшились результаты по обществознанию и информатике, также «впервые за несколько лет у нас три стобалльника по физике». В целом экзаменационные работы на 100 баллов выполнили 45 участников ЕГЭ, из них четыре школьника набрали максимальную оценку по двум предметам.

Напомним, все педагогические работники, которые участвуют в проведении ЕГЭ, получат дополнительные единовременные выплаты от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается подготовка к новому учебному году. В настоящее время принято 105 образовательных учреждений из 779. Готовится к открытию новая школа в микрорайоне Центральный в Ульяновске, рассчитанная на 1 тыс. учеников.

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре ульяновских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Читайте развитие сюжета: В Самарской области подвели итоги ЕГЭ по биологии и иностранным языкам