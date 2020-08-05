Ульяновск, , 09:02 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к новому учебному году. В настоящее время принято более 100 образовательных учреждений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Кампания по приёмке школ и детсадов началась 6 июля. К новому учебному году готовятся 779 учреждений, в том числе 413 школ, 276 детских садов, 59 учреждений дополнительного образования и 31 среднее специальное учебное заведение. При приёмке учитывается готовность к соблюдению требований Роспотребнадзора с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. В настоящее время прошли приёмку 105 учреждений: готовы принять детей 72 школы, 16 детсадов и 17 организаций дополнительного образования.

Всего в 2020 году на ремонт образовательных учреждений направлено 800 млн рублей.

Региональные власти отмечают, что в новом учебном году будет открыта новая школа в микрорайоне Центральный, рассчитанная на 1 тыс. учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов ранее заявлял, что учебный год начнётся в традиционной форме 1 сентября. По его словам, нет опасения касательно эпидемиологической обстановки по коронавирусу на начало учебного года в России. В школах будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

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