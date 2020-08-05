Чебоксары, , 07:32 — REGNUM В Чувашии четыре профессиональные образовательные организации вошли в число победителей конкурсного отбор в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Они получат более 97 млн рублей федеральной субсидии в форме гранта, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Чувашии.

Конкурс проводился Министерством просвещения России с целью модернизации и обновления материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. Из 479 заявок было отобрано 175, в их число попали четыре заявителя из Чебоксар — экономико-технологический колледж (ЧЭТК, размер гранта — 13,3 млн рублей), профессиональный колледж им. Н.В. Никольского (30,9 млн рублей), техникум строительства и городского хозяйства (44,9 млн рублей), а также медицинский колледж (8 млн рублей). Каждый из них получит «прибавку» из республиканского бюджета и добавит собственные средства.

ЧЭТК выиграл конкурс в лоте «Искусство, дизайн и сфера услуг». На эти средства будут оснащены четыре мастерские для занятий по технологии моды, администрирования отеля, парикмахерскому искусству и пожарной безопасности.

Профессиональный колледж им. Николая Никольского стал победителем в лоте «Обслуживание транспорта и логистика», что позволит оснастить четыре мастерские («Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска автомобиля», «Обслуживание грузовой техники»).

Строительный техникум потратит грант для развития направления «Промышленные и инженерные технологии», оборудовав четыре мастерские по следующим компетенциям: «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Электромонтаж».

Медицинский колледж минздрава Чувашии на федеральные средства использует для создания мастерских, где будут готовить студентов, проводить демонстрационный экзамен и открывать площадки чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по новым компетенциям.