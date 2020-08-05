Тегеран, , 08:46 — REGNUM 4 августа иранские и китайские ученые проведут онлайн-конференцию по вопросам расширения двусторонних культурных связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

4-й ирано-китайский форум развития китаеведения и культуры на фоне пандемии COVID-19 спонсируется центром китаеведения университета Алламе Табатабаи в сотрудничестве с Пекинским университетом языка и культуры.

Профессор Сун Сиань, являющийся членом Института мировой истории и Китайской академии истории, член школы азиатских и африканских исследований и Шанхайского университета международных исследований, а также директор Персидского факультета доктор Лю Хуэй являются китайскими учеными, выступающими с речью на форуме.

Доктор Шахла Багери, являющийся членом кафедры социальных наук Университета Харазми, и доктор Захра Мирхоссейни, член кафедры женских и семейных исследований факультета социальных наук и экономики Университета Альзахра, являются представителями иранской стороны, которые должны выступить на форуме.