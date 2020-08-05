Тегеран, , 08:38 — REGNUM 4 августа заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Мохаммад Хосейн Талебян заявил, что за последние шесть лет в страну было возвращено 3400 артефактов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Талебян заявил на встрече с послом Греции в Исламской Республике Иран Дмитрием Александракисом, отметив, что Иран можно считать одной из самых успешных стран в области реставрации артефактов. «Иранские меры привели к тому, что международный рынок в настоящий момент способен противостоять контрабанде и любой незаконной продаже исторических культурных ценностей», — подчеркнул он.

«Поскольку Иран, как и Греция, сталкивался с мародерством, воровством и контрабандой исторических ценностей на протяжении последних двух столетий, мы надеемся, что совместными действиями сможем подготовить основания для возвращения награбленных сокровищ», — подчеркнул он.

В ходе встречи стороны высказались за необходимость взаимного сотрудничества и обмена опытом в области восстановления культурных ценностей.