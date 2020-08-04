Пекин, 4 августа 2020, 20:05 — REGNUM В условиях продолжения ограничения, связанных с периодическими вспышками заболеваемости коронавирусом, в Китае в режиме онлайн начинается очередной сезон исполнительских искусств, сообщает 4 августа Синьхуа со ссылкой на публикацию в газете «Чжунго вэньхуабао» («Китайская культура»).

Сцена из оперы «Прощай, моя наложница» молодёжной труппы пекинской оперы
Сцена из оперы «Прощай, моя наложница» молодёжной труппы пекинской оперы
Tomás J. Sepúlveda

Среди главных творческих коллективов в онлайн выступлениях находится труппа пекинской оперы. На базе Государственного театра пекинской оперы сформированы 16 групп которые готовятся к выступлениям в ходе серии онлайн-мероприятий, которые планируется провести по всей стране в период с 8 августа по 4 сентября. Зрители на бесплатной основе смогу посмотреть 26 лучших спектаклей.

Особо подчеркивается, что онлайн-кампания посвящена подвигу медицинских работников, а также сотрудникам микрорайонов и муниципалитетов за их вклад в борьбу с эпидемией и поддержание в обществе высокого морально-политического духа.