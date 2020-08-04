Кирсанов, , 17:50 — REGNUM В городе Кирсанове Тамбовской области сегодня, 4 августа, открыли новый корпус «Жемчужинка» детского сада «Ромашка», рассчитанный на детей раннего возраста, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Новый корпус «Жемчужинка» Tambov.gov.ru

Поздравить коллектив дошкольного учреждения с этим событием приехал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

«Все сделано с любовью, от сердца», — отметил губернатор, осмотрев помещения детского сада.

Он поблагодарил строителей, принимавших непосредственное участие в возведении здания, руководство города за активную поддержку и коллектив «Жемчужинки» за профессиональную организацию комфортных условий.

Отметим, что строительство нового корпуса детского сада велось в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Это подразделение «Ромашки» рассчитано на детей раннего возраста. Здесь организованы три группы воспитанников: в одной занимаются малыши в возрасте от одного года до двух лет (10 человек), в двух других — девочки и мальчики в возрасте 2−3 лет (по 20 человек каждая).

«Строительство детского сада в городе Кирсанове позволило полностью ликвидировать очередь на устройство детей раннего возраста в детские сады, предоставить возможность социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, создать новые рабочие места», — отметил Александр Никитин.

На эти цели выделено почти 63 млн рублей. Из них 25,5 млн рублей — средства федерального бюджета, остальное — областного.

На территории детского сада расположены три игровые площадки с оборудованием и физкультурная площадка. Во всех групповых помещениях созданы комфортные условия для приема малышей. В «Жемчужинке» есть сенсорная комната и творческая мастерская.

Концепцией нового дошкольного учреждения является знакомство с народным фольклором и создание образовательной среды, способствующей формированию нравственно-эстетических представлений у детей раннего возраста. Оборудование с изображением сказочных героев позволяет воспитателям наиболее творчески подходить к созданию игровых ситуаций, выявить и развить индивидуальные способности каждого ребенка. Все педагоги прошли повышение квалификации по работе с детьми раннего возраста.

Проект детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой проектной документации Минстроя России.