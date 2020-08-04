Мапуту, , 16:17 — REGNUM В сети появился первый трейлер необычного анимационного фильма «Изаура». Его опубликовали 3 июля на YouTube-канале студии Lucan Studio.

Мультфильм расскажет об африканской девочке по имени Изаура, которая получает способность дышать под водой и разговаривать с черепахами. Вскоре она становится защитницей океана и пытается помешать различным злым силам.

Работа над мультфильмом ещё продолжается, а студия пока не назвала даже примерную дату выхода. Сообщается также, что некоторые элементы картины нарисованы вручную, а некоторые созданы при помощи игрового движка Unreal Engine.

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