Нью-Йорк, США, , 16:06 — REGNUM Netflix хочет выкупить у Disney фильм «Женщина в окне». Об этом 3 августа сообщило издание Variety.

Картина должна была выйти на большие экраны в мае 2020 года, но её премьеру пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Если Netflix удастся заключить эту сделку, то фильм выйдет сразу на сервисе.

Напомним, «Женщина в окне» — это психологический триллер, режиссёром которого выступил Джо Райт. Главную роль в картине исполнила американская актриса Эми Адамс.

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