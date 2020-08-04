Москва, , 15:57 — REGNUM Самой лучшей филармоний стран СНГ для просмотра концертов классической музыки онлайн названа Московская государственная академическая филармония, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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Среди пятерки лидеров — Петербургская академическая филармония им Шостаковича, Белорусская государственная филармония в Минске, Казахская государственная филармония им. Жамбыла в Алматы, Азербайджанская государственная академическая филармония им. Муслима Магомаева в Баку, Государственная филармония Армении в Ереване.

Также в топ-10 лучших филармоний СНГ вошли: Государственная филармония Узбекистана в Ташкенте, Кыргызская национальная филармония им. Токтогула Сатылганова в Бишкеке, Национальная филармония им. Сергея Лункевича в Кишиневе (Молдавия) и Государственная филармония им. Акашарифа Джураева в Душанбе (Таджикистан).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом для виртуальных путешествий по России названа Москва (5 млн 540 тысяч запросов «виртуальное путешествие» в Google).

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