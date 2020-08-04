Лос-Анджелес, США, , 15:53 — REGNUM Одну из сюжетных линий второго сезона «Академии Амбрелла» пришлось изменить из-за схожести с фильмом «Мстители: Финал». Об этом британский актёр Том Хоппер рассказал порталу Den of Geek 3 августа.

Во втором сезон «Академии Амбрелла» Лютер (герой Хоппера) должен был впасть в депрессию и набрать лишний вес. Однако шоураннеры посчитали, что эта линия слишком сильно перекликается с аналогичной у Тора в «Финале» — поэтому от неё было решено отказаться.

Напомним, второй сезон «Академии Амбрелла» вышел на Netflix 31 июля 2020 года. Шоу получило множество положительных отзывов от критиков и рядовых зрителей.

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