Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург) появится летний кинотеатр. Об этом заявила директор парка Екатерина Кейльман.

Кинотеатр разместят на месте, где находится старая сцена парка. Сейчас она находится в аварийном состоянии. Кинотеатр под открытым небом организуют к 2021 году.

Также в парке хотят создать две территории для общественного питания.

«Общая выручка фуд-кортов сейчас составляет порядка пяти миллионов рублей», — заявила Кейльман во время визита мэра города Александра Высокинского.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Свердловской области пока не разрешена работа кинотеатров. Действует лишь автокинотеатр под открытым небом у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

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