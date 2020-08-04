Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Традиционный музыкальный фестиваль «Опера — всем» в этом году из-за пандемии коронавируса перенесен на конец лета. Он пройдет с 8 по 22 августа, но, в отличии от предыдущих лет, посетить его смогут не все, а только владельцы пригласительных билетов. Об этом 4 августа заявила директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, IX Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем» сможет посетить ограниченное число зрителей. Такое решение было принято во время обсуждения судьбы фестиваля с Роспотребнадзором.

«В этом году фестиваль смогут посетить до двух тысяч человек, у нас есть требования к рассадке. Но мы сделаем всё, чтобы фестиваль был доступен всем, — отметила Стрижак. — Вживую посетить фестиваль смогут лишь обладатели пригласительного билета. Мы в этом году пригласили врачей петербургских больниц, особенно тех, кто работал в инфекционных зонах. Прежде всего мы ждем врачей, а также наших постоянных слушателей».

Однако, те, кто не получит пригласительный, смогут посмотреть выступления музыкальных коллективов и оперных исполнителей дистанционно. На сайте «Мюзик-холла», а также на портале Министерства культуры РФ «Культура.РФ» и в социальных сетях будет вестись трансляция оперных спектаклей «Борис Годунов» (8 августа) и «Русалка» (12 августа). На общероссийском канале «Всё ТВ», доступном на платформе Wink, проведут эксклюзивную трансляцию оперного спектакля «Капулети и Монтекки» (16 августа), а телеканал «Санкт-Петербург» покажет в прямом эфире спектакль «Волшебная флейта» (22 августа).

В свою очередь первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр Воронко отметил, что в этом году в городе на Неве под фестиваль выделены четыре площадки: Соборная площадь, ЦПКиО имени Кирова, площадь перед Смольным собором и парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе.

«Несмотря на этот сложный, в том числе финансово сложный год, комитет по культуре смог финансово поддержать этот фестиваль, мы предоставили субсидию на его проведение», — пояснил чиновник.