Париж, , 13:02 — REGNUM Сегодня вечером, 4 августа, на национальном канале France 2 во второй раз состоится показ документального фильма «Если бы стены Кремля могли говорить», выпущенный во Франции в 2020 году. Впервые картина, рассказывающая об истории и архитектуре Кремля, вышла в эфир 28 июля.

Фильм, продолжительностью 114 минут, уже посмотрели 2,5 млн французских телезрителей.

«Московский Кремль сегодня представляет собой необыкновенную коллекцию уникальных зданий разных эпох, где средневековые церкви соседствуют с великими дворцами Российской империи и зданиями времён Советского Союза», — говорится в пояснении к картине.

Ведший телевизионного цикла Стефан Берн через серию репортажей, расследований, документов и свидетельств экспертов восстанавливает историю Кремля.