Ульяновск, , 12:42 — REGNUM Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова 5 августа начнёт продавать билеты на спектакли. Показы планируется начать в сентябре, сообщается на сайте театра.

Предстоящий сезон для театра станет 235-м. В связи с пандемией коронавируса показы спектаклей были приостановлены, принять первых зрителей здесь планируют в сентябре. В театре анонсировали, что 5 августа начинается продажа билетов на новый творческий сезон.

«Зрители смогут купить билеты на спектакли сентября или вернуть деньги за отмененные показы», — говорится, в частности, в сообщении.

В театре отмечают, что в период действия ограничительных мер зрители в зале будут рассаживаться по отдельности или организованными группами от двух до десяти человек.

«Между отдельными местами или группами будет соблюдаться дистанция в одно кресло. На спектакли зрители также допускаются только при наличии защитной маски (респиратора)», — отмечается в релизе.

В театре уточняют, что в первый месяц 235-го театрального сезона будут представлены четыре премьерных спектакля. Откроет сезон премьера спектакля «Обломов», который будет показан 5 и 6 сентября.

Отметим, ранее спектакль Ульяновского драматического театра «Возвращение» получил первую премию II Международного фестиваля «Театр-ФЭСТ» в Болгарии. Коллектив театра был приглашен на него как победитель 2019 года и представил на конкурс два спектакля: «Бедная Лиза» по повести Николая Карамзина от режиссера Сергея Морозова и «Возвращение» Андрея Платонова в постановке заслуженного работника культуры России Натальи Никоноровой, который и выиграл в номинации «Спектакль профессионального драматического театра».