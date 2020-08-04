Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM Цензура не должна влиять на искусство, такой посыл зашифрован в изображенном на одной из площадей Екатеринбурга «Супрематическом кресте». Об этом художник Покрас Лампас написал в своём Twitter.

«Товарищ, помни: цензура не должна влиять на искусство», — написал Лампас.

Автор посетовал, что зрители и критики поленились расшифровать изображение, хотя оно на протяжении года демонстрировалось социальными сетями и СМИ. Художник добавил, что скоро снова посетит Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, «Супрематический крест» был представлен в рамках фестиваля «Стенограффия» в июле 2019 года. Красно-бело-чёрное изображение появилось на площади Первой Пятилетки, но на следующий же день было испорчено дорожными рабочими. Покрас Лампас, он же Арсений Пыженков, восстановил свою работу с изменениями в октябре того же года.

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