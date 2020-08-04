Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Продюсеры комедийного сериала «Бруклин 9−9» Дэн Гур и Люк Дель Тредичи работают на созданием нового шоу. Об этом 4 августа сообщает портал ComicBook.

Новый комедийный сериал будет называться Killing It, а главную роль в нём исполнит Крэйг Робинсон («Офис»). Авторы сообщают, что шоу будет посвящено «попытке одного человека достичь Американской мечты».

Напомним, Крэйг Робинсон уже снимался в проекте Дэна Гура и Люка Дель Тредичи. В сериале «Бруклин 9−9» он исполнил роль Дага Джуди, известного под псевдонимом Pontiac Bandit («Похититель Понтиаков»).

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