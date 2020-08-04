Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM Amazon продлила сериал «Охотники» на второй сезон. Об этом 3 августа сообщило издание Variety.

Первый сезон «Охотников» вышел на Amazon 21 февраля 2020 года. Шоу получило смешанные отзывы от критиков и рядовых зрителей.

Главными героями сериала стали «охотники на нацистов», проживающие в Нью-Йорке в 1977 году. Вместе они пытаются предотвратить создание Четвёртого рейха.

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