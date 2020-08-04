Вашингтон, , 09:45 — REGNUM В разработке находится настольная ролевая игра по мотивам популярной серии комиксов «Хеллбой». Об этом 3 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

В Hellboy: The Roleplaying Game игроки смогут членами специального отряда Бюро паранормальных исследований и обороны — вместе им предстоит путешествовать по миру и сражаться с различными чудовищами. В скором времени авторы проект запустят кампанию по сбору средств на краудфандинговой площадке Kickstarter.

Напомним, «Хеллбой» — это популярная серия комиксов о супергерое-демоне, созданная художником Майком Миньолой. В кино роль этого персонажа исполняли Рон Перлман и Дэвид Харбор.

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