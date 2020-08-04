Пекин, , 07:08 — REGNUM Центральный банк Китая выпустил памятные монеты, приуроченные к юбилею всемирно-известного Запретного города в Пекине, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Запретный город или Гугун отмечает 600-ю годовщину своего создания. Он представляет из себя дворцовый комплекс в самом центре Пекина и являлся резиденцией китайских императоров со времен династии Мин и до конца правления династии Цин с 1420 по 1912 годы.

Народный банк Китая по случаю круглой даты на специальной церемонии показал набор из двух золотых и пяти серебряных монет, которые являются законным платежным средством.

На всех монетах отчеканен национальный герб на аверсе и различные изображения Запретного города на реверсе. Запретный город официально приобрел статус музея в 1925 году. Он включен в число крупнейших объектов культурного наследия ЮНЕСКО.