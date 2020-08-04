4 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Многие годы к граффити относились как к акту некоего вандализма. Сейчас же это один из видов изобразительного искусства, которое во многом формирует облик современного города. Уличным художникам по всему миру стали предоставлять площадки, и Москва не стала исключением. В нашем сегодняшнем фоторепортаже мы познакомим вас с самыми необычными граффити столицы.

Анастасия Алёшина, , 12:20 — REGNUM За последний год были закрашены десятки граффити. Многие из них («Послание», «В синем море, в белой пене», портрет Константина Станиславского) сильно полюбились москвичам. Одни картины закрасили по причине реставрации зданий, другие — исходя из закона, утвержденного 16 июля 2019 года, который регламентирует граффити на столичных домах. В нашем топе мы представили для вас список одних из самых интересных граффити, которые можно увидеть в данный момент.

Граффити в дизайн-квартале «Флакон» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Дизайн — квартал «Флакон»

«Флакон» давно стал популярным местом среди молодежи и творческих людей. Неудивительно, что это место привлекает к себе креативную и молодую аудиторию, ведь стены «Флакона» пестрят яркими граффити на разнообразную тематику: Антон Павлович Чехов в образе врача, Бэтмен с баллончиком, японский талисман Манэки-нэко и другие. Немалая часть граффити создавалась в рамках фестивалей и различных мероприятий. Есть как постоянные, так и временные картины. Изображения можно найти на магазинах, студиях, мастерских, творческих площадках и кафешках. Вход на территорию свободный.

Адрес: Большая Новодмитровская ул., 36

Фабрика «Красный Октябрь»

На территории арт-пространства «Красный Октябрь» можно познакомиться с уличным искусством на разную тематику. Для любителей поп-арта есть картина в стиле Роя Лихтенштейна, авторами которой является команда 310Squad. Поклонники творчества Владимира Маяковского могут найти его портрет от автора S01ART. А для тех, кто любит национальные мотивы, на стене одного из зданий изображены «Сказки Пушкина» — граффити Вовы Нутк, вдохновленного иллюстрациями Ивана Билибина к сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Помимо этого, вы увидите портреты Брюса Ли, яркие геометрические картины, изображения на тему космоса и многое другое. Вход свободный.

Адрес: Берсеневская наб., 6, стр. 1

Центр современного искусства «Винзавод»

На территории «Винзавода» располагается проект «Стена», который знакомит посетителей с уличным искусством и граффити-культурой. Работы на «Стене» меняются. Сейчас вы можете увидеть ироничную картину Кирилла Кто «Краски и времени, потраченных на эту работу, хватило бы на 10−15 холстов, из которых бы 3 оказались бы удачными». Творчество художника отличается фирменными разноцветными фразами. Также в данный момент на Винзаводе представлена футуристическая картина в рамках цикла «Прощание с вечной молодостью» Миши Most. На ней изображено взаимодействие человека с искусственным разумом. Для его граффити-работ характерны насыщенность цветов и многообразие геометрических форм. Вход свободный.

Адрес: 4-й Сыромятнический пер., 1/8с6

Центр дизайна Artplay

Еще одно место, где можно увидеть интересные граффити, — это центр дизайна Artplay. Квартал Artplay привлекает креативных и творческих людей со всей Москвы во многом благодаря своей вдохновляющей атмосфере. На стенах зданий — красочные изображения от маленьких до гигантских. Как и на «Винзаводе», на территории центра дизайна периодически меняются картины на стенах, хотя есть и постоянные изображения. Часто граффити появляются в рамках какого-то события, о котором можно узнать на сайте центра. Сейчас посетители могут увидеть яркие граффити-работы в различных стилях, таких как футуризм, сюрреализм и абстракционизм. Вход свободный.

Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 6,

Торговый центр «Атриум»

Сейчас «Атриум» является уникальным торговым центром Москвы, поскольку над его дизайном трудились одиннадцать известных художников, и настоящим арт-объектом под открытым небом. Таким он стал в рамках проекта Artrium, куратором которого является Покрас Лампас. Фасады здания украшены гигантскими работами граффити-райтеров со всего мира. Среди авторов картин Shepard Fairey, Felipe Pantone, Tristan Eaton, Ben Eine, PichiAvo, Okuda San Miguel, Pokras Lampas, Faith47, WK Interact, Faust, Haculla. Концепция проекта состоит в том, чтобы знакомить общество с уличным искусством со всего мира, а также вдохновлять каждого человека на творчество.

Адрес: ул. Земляной Вал, 33

Граффити «Стена Майи Плисецкой»

Одним из самых знаменитых граффити Москвы по праву можно считать портрет Майи Плисецкой — выдающийся советской и российской балерины, киноактрисы и хореографа. Автором красочной картины является известный бразильский художник Эдуардо Кобра. Граффити выполнено в привычном для Эдуардо Кобра стиле: насыщенные, радужные цвета, геометрические формы. Майя Плисецкая «застыла» на стенах в грациозной позе. Артистка облачена в белоснежный балетный костюм. Жители столицы отмечают невероятную энергию танца, которая исходит от изображения. Картина была создана к 88-й годовщине со дня рождения балерины. Рядом с граффити во дворике можно увидеть памятник, посвященный Майе Плисецкой.

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 16

Граффити на бизнес-центре «Заповедный»

Бизнес-центр «Заповедный» ярко выделяется своим дизайном на фоне других зданий: фасады строений украшены красочными граффити с изображениями животных и растений, которые занесены в Красную книгу России. На стенах можно увидеть амурских тигров, переднеазиатских леопардов, снежных барсов и тонколистные пионы. Таким образом, граффити призывает общество относиться с большим вниманием к очень важной проблеме исчезающих видов животных и растений в России. Вход на территорию бизнес-центра возможен только по пропуску.

Адрес: Большая Черкизовская, 24А, с.6

Граффити «Ласточкино гнездо» и «Ландшафт Крыма»

Патриотические граффити «Ласточкино гнездо» и «Ландшафт Крыма» украсили стены домов в 2014 году. Изображения были нарисованы в честь присоединения Крыма к Российской Федерации. Граффити были созданы компанией «Городские Галереи» под руководством Ольги Фридман. На доме 48 можно увидеть изображение памятника архитектуры «Ласточкино гнездо», а рядом на доме 44 расположилась картина с крепостью «Чембало» в Балаклаве.

Адрес: Покровка, 44 и 48 стр1

Граффити «Медведь»

Граффити «Медведь» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Гигантское 30-метровое граффити «Медведь» появилось на стене девятиэтажки два года назад. Красочная картина была приурочена к чемпионату мира, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мексиканский художник Фарид Руэда на доме изобразил мишку — одного из знаменитых символов России. В лапах у разноцветного медведя можно увидеть футбольный мяч в виде земного шара. При создании граффити автор использовал приемы полигональной графики, в которой изображение получается при помощи слияния геометрических форм.

Адрес: ул. Профсоюзная, 87/49

Граффити «Парящий и пресмыкающийся разум»

Граффити «Парящий и пресмыкающийся разум» Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Автором огромной картины «Парящий и пресмыкающийся разум» является Владимир WaOne из творческого украинского дуэта InteresniKazki. Граффити было создано в рамках московского фестиваля «Лучший город Земли». Художник изобразил сказочный мир в голове у человека, читающего книгу. Автор в своей вдохновляющей работе раскрывает тему восприятия творчества читателем. Граффити выполнено в сюрреалистическом стиле, характерном для творчества дуэта.

Адрес: ул. Люблинская, 111, стр. 3

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