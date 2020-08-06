6 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Москва — самый большой и густонаселённый город России. Площадь столицы более 2,5 тысячи км². Это 12 административных округов и 146 районов. Теперь представьте, сколько это дорог. Средняя длина улиц в Москве — 934 метра. В предыдущем фоторепортаже мы познакомили вас с самыми короткими улицами, сегодня же мы расскажем о самых длинных улицах столицы.

Александра Просвирникова, , 12:47 — REGNUM По численности населения Москва занимает первое место в Европе. Официально в ней проживает 12,5 миллиона человек. В среднем на одну улицу приходится около 3500 москвичей, тогда как, например, в Ростове-на-Дону — всего 450 человек на улицу. Это говорит о большей густонаселённости Москвы, и это несмотря на ежегодное увеличение границ города за счёт присоединения территорий «новой Москвы», начиная с 2012 года. И всё же, невзирая на эти увеличения, столица с древних времён сохраняет радиальное расположение улиц. Они расходятся лучами от исторического центра — Кремля. Средняя длина улиц в Москве — 934 метра. По этому показателю столица уступает только Санкт-Петербургу. Однако в Москве длинных улиц всё равно больше, так как столица — лидер в России по их количеству. Если сложить длину всех улиц Москвы, то выйдет тоже большая протяжённость — более 6 тысяч километров, однако эта цифра продолжает расти с каждым годом.

Варшавское шоссе Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Конечно, самой длинной дорогой Москвы является МКАД, с длиной 109 километров, но у него нет официального статуса круговой улицы, так что он не может войти в наш топ. Сложность определения мест в топ-5 заключается в том, что точкой отсчёта выбирают разные места, поэтому часто в разных источниках можно увидеть отличные друг от друга цифры. Мы придерживались общепризнанной длины, а также включили в список проспекты и шоссе. Так как они тоже являются разновидностями улиц.

Варшавское шоссе — 22,5 км

Варшавское шоссе Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Открывает наш топ самая длинная улица Москвы — Варшавское шоссе. Его протяжённость 22,5 километра, а проходит оно через 8 районов города, несколько административных округов и 10 станций метро. Начинается шоссе сразу же за Павелецким железнодорожным мостом в конце Большой Тульской улицы, он может служить своего рода визуальным ориентиром и доходит до южной границы города. Название улицы относит в давнее прошлое: когда-то именно здесь проходила дорога в Варшаву — Старая Польская дорога. Да и сама улица, которую мы видим сейчас, берёт свои истоки ещё в 19 веке. Тогда Николай I издал указ о шоссировании важнейших дорог, идущих от Москвы, в этот список вошло и Московско-Варшавское шоссе. Сегодня улица занимает 2-е место среди самых длинных улиц России, уступая всего сто метров улице в Перми.

Шоссе Энтузиастов — 20,4 км

Шоссе Энтузиастов Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Шоссе Энтузиастов Александра Просвирникова © ИА REGNUM

На втором месте расположилось шоссе Энтузиастов, именно от него начинает свой отсчёт километров МКАД в южном направлении и заканчивает при пересечении с севера (по часовой стрелке). Всего улица захватывает два округа и 6 районов, а начинается сразу после делового центра «GoldenGate», здания необычной формы в стиле конструктивизма. Как ни странно, шоссе было названо в честь политических заключённых и революционеров, которые были отправлены царским правительством в ссылку и шли туда именно по этой дороге. Предложил так переименовать улицу из «Владимирского шоссе» А. Луначарский в 1919 году, однако вскоре смысл переименования забылся, так как вдоль шоссе в советское время были созданы крупные промышленные предприятия. И название шоссе воспринимался как советский гимн оптимизму и призыву к работе. В 2010 году шоссе было реконструировано из-за частых пробок как в будни, так и в выходные. Теперь у шоссе есть по два дублёра в каждую сторону, а основная проезжая часть расширена до четырёх полос в каждом направлении.

Ленинский проспект — 16 км

Ленинский проспект Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Единственная в Москве радиальная магистраль, которая не меняет своего названия на всём протяжении: от Садового кольца до МКАДа. Именно поэтому Ленинский проспект был долгое время самой длинной улицей столицы, но после включения в состав Москвы района Бутово утратил этот статус в пользу Варшавского шоссе, которое и возглавило наш топ. По ширине же улица занимает почётное второе место в России после Ленинградского проспекта в Москве. Её ширина колеблется от 108 до 120 метров. Название проспекта было дано по случаю 40-летия Великой Октябрьской революции, в честь вождя. Интересно, что примыкающие улицы названы в честь родных и близких Ленина. Всего проспект проходит 8 районов и 4 округа. Узнать улицу можно по памятнику Гагарину, который возвышается над Ленинским на 42 метра. Так как именно по этой улице Юрий Гагарин въехал в город из аэропорта «Внуково», чтобы сделать доклад об итогах первого полёта в космос.

Ленинградское шоссе — 15,2 км по Москве (всего 19,7 км)

Ленинградское шоссе Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Общая протяжённость Ленинградского шоссе составляет 19,7 километра, но только 15 из них находятся в Москве, остальные 4 км проходят по территории Московской области. Поэтому шоссе хоть и длиннее Ленинского проспекта, но место занимает следующее за ним. Шоссе проходит через 7 районов и является частью федеральной дороги М10, ведущей в Санкт-Петербург, а затем к границе с Финляндией. В начале 18 века дорога называлась Петербургской, но с переименованием Северной столицы поменялось и название шоссе, с 1924 года оно называется Ленинградским. Начинается шоссе в районе Сокол, а после пересекает МКАД и уходит за рамки Москвы, в Химки, и ведёт прямо к аэропорту Шереметьево. На Ленинградке находятся такие объекты, как технопарк, торговый центр «Метрополис», дворец спорта ЦСКА.

Профсоюзная улица — 10 км

Профсоюзная улица Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Последнее место занимает улица в «спальном квартале» на Юго-Западе Москвы протяжённостью почти 10 километров от площади Хо Ши Мина до МКАДа. Профсоюзная была построена для жилых потребностей при застройке квартала Новые Черёмушки в 1950-х годах. Всего улица охватывает 6 районов, а после МКАДа переходит в федеральную трассу А130, которая идёт до границы с Белоруссией. Интересно, что Профсоюзная улица, пересекая другие, образовала в своё время новые спальные районы. Вот одни из них: Тёплый Стан, Богородско-Беляево и Деревлево-Коньково. А ещё именно в зоне этой улицы находится самая высокая точка Москвы — 253 метра над уровнем моря.

Читайте ранее в этом сюжете: По столичным меркам: самые короткие улицы Москвы