Токио, , 14:14 — REGNUM В Японии некоторые музеи начали собирать материалы, связанные с пандемией коронавируса, сообщает газета Mainichi. Экспонатами стали маски для лица и листовки на тему SARS-CoV-2.

Идея появилась, когда в обществе неожиданно поняли, что о пандемии испанского гриппа, который был всего 100 лет назад, практически ничего неизвестно. Музеи Японии взяли на себя задачу собрать материалы для будущих поколений, чтобы они смогли лучше знать о том, как мир переживал пандемию коронавируса.

В посёлке Урахоро, в префектуре Хоккайдо, жители передали в дар местному музею около 200 предметов: медицинские маски, информационные листовки, купоны на еду на вынос.

«Наша повседневная жизнь станет частью истории. Мы хотим собрать как можно больше предметов, прежде чем они просто будут выброшены», — рассказал куратор выставки Макото Мотида. Он также объяснил, как эти материалы будут полезны в будущем для изучения истории.

В музее города Суйта, префектура Осака, представили в качестве экспонатов медицинские халаты и защитные маски, а также фотографию, на которой изображена длинная очередь в аптеку за масками.

Национальная парламентская библиотека Японии архивирует официальные данные, связанные с коронавирусом.

Музей театра имени Шойо Цубучи при Университете Васэда в Токио просит театры и театральные коллективы пожертвовать листовки, информирующие об отмене спектаклей из-за пандемии.

Сотрудник музея префектуры Яманаси Акихиро Морихара, который также собирает материалы, связанные с пандемией, поделился своим мнением: «Если бы сохранились данные о том, как 100 лет назад обычные люди боролись с распространением испанского гриппа, мы бы были больше готовы к нынешней ситуации». Своим долгом Акихиро Морихара считает дать возможность будущим поколениям почерпнуть что-то из опыта пандемии SARS-CoV-2.