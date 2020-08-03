Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM На одном из жилых домов Екатеринбурга нарисовали ангела-хранителя флоры. Об этом сообщили представители фестиваля Public Art в Instagram.

На фасаде девятиэтажного дома по улице Шефская, 61. Автором рисунка стал художник из Байконура (Казахстан) Марат Абишев.

Граффити нарисовали в рамках фестиваля уличного искусства. На рисунке изображены крылья из растительности, по задумке автора — крылья ангела-хранителя.

«Эта работа может стать первой в серии изображений таких ангелов разных стихий», — сообщил автор работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге демонтировали арт-объект, изображающий поваленный забор в сквере у Драмтеатра.