Чебоксары, 3 августа 2020, 13:40 — REGNUM В Чувашии массовые очные мероприятия в честь 100-летия республики, которые перенесли с июня на август, проводиться не будут, их по максимуму переведут в виртуальный режим. При этом празднование продлят до Рождества, планируя завершить юбилейный год международными проектами. На подведение промежуточных итогов празднования ждут министра культуры России Ольгу Любимову. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 3 августа, было заявлено на планёрке в правительстве.
Вице-премьер республики Алла Салаева проинформировала, что массовые мероприятия с учётом эпидемиологической обстановки проводиться не будут, но «тем не менее план подготовлен». По её словам, одним из ярких проектов должен стать театр под открытым небом «От Нарспи до современности»:
В онлайн-режиме пройдут всечувашский фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», конкурс мастеров народных промыслов и третий всероссийский фестиваль многонациональной поэзии «Радуга над Волгой», на которые выделены федеральные и республиканские средства.
По словам Салаевой, фестиваль национальной кухни разделили на два этапа: будут показаны мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд участниками фестиваля, по итогам отборочного тура финалисты «сделают презентацию национальной кухни, их качество оценят эксперты». Также решается вопрос об издании сборника рецептов чувашской национальной кухни. В рамках фестиваля поэзии в интернете будут показаны выступления поэтов, пройдут мастер-классы и круглый стол.
В виртуальном формате пройдут культурный форум «Фольклор народов Поволжья», на 2021 году переносится фестиваль классической музыки «Берег классики», на декабрь-январь — световое шоу и международный фестиваль фейерверков планируется перенести на зиму.
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XXVIII Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» ещё в июне перешёл в виртуальный формат, собрав 47 творческих коллективов. «На обсуждении» остаются конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Русь мастеровая», который должен был состояться в 18-й раз, и межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ».
По заявлению Аллы Салаевой, «самое важное» торжественное мероприятие — это чествование почётного гражданина города Чебоксары и раздача других наград:
Промежуточные итоги празднования 100-летия назначены на 8−9 сентября.
Врио главы Чувашии Олег Николаев поддержал перенос ряда мероприятий до конца года, включая фестиваль фейерверков и световое шоу.
Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год примечателен тем, что отмечается 100-летие со дня образования Чувашской автономной области, но из-за пандемии коронавируса мероприятия в июне прошли в онлайн-режиме, а основные события планировалось провести в августе и приурочить ко Дню города Чебоксары. Однако с учётом эпидемиологической обстановки массовые мероприятия в августе проводиться не будут.
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