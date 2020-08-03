Чебоксары, , 13:40 — REGNUM В Чувашии массовые очные мероприятия в честь 100-летия республики, которые перенесли с июня на август, проводиться не будут, их по максимуму переведут в виртуальный режим. При этом празднование продлят до Рождества, планируя завершить юбилейный год международными проектами. На подведение промежуточных итогов празднования ждут министра культуры России Ольгу Любимову. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 3 августа, было заявлено на планёрке в правительстве.

Фестиваль «Гостеприимная Чувашия» в 2019 году Cap.ru

Вице-премьер республики Алла Салаева проинформировала, что массовые мероприятия с учётом эпидемиологической обстановки проводиться не будут, но «тем не менее план подготовлен». По её словам, одним из ярких проектов должен стать театр под открытым небом «От Нарспи до современности»:

«Его мы планировали сделать впервые и в перспективе, в последующем, этот проект станет традицией, так как это наше национальное достояние — поэма Константина Иванова «Нарспи». Поэтому наше предложение — всё-таки провести его в этом году без приглашения зрителей, возможно, только по пригласительным билетам с учётом всех требований. Записать этот проект и театр в сквере Константина Иванова на телевидении и в праздничную неделю сделать презентации. И попробовать новую форму продвижения нашего национального достояния через современную трактовку».

В онлайн-режиме пройдут всечувашский фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», конкурс мастеров народных промыслов и третий всероссийский фестиваль многонациональной поэзии «Радуга над Волгой», на которые выделены федеральные и республиканские средства.

По словам Салаевой, фестиваль национальной кухни разделили на два этапа: будут показаны мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд участниками фестиваля, по итогам отборочного тура финалисты «сделают презентацию национальной кухни, их качество оценят эксперты». Также решается вопрос об издании сборника рецептов чувашской национальной кухни. В рамках фестиваля поэзии в интернете будут показаны выступления поэтов, пройдут мастер-классы и круглый стол.

В виртуальном формате пройдут культурный форум «Фольклор народов Поволжья», на 2021 году переносится фестиваль классической музыки «Берег классики», на декабрь-январь — световое шоу и международный фестиваль фейерверков планируется перенести на зиму.

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«Берег классики», наверное, был одним из ярких проектов, который мы планировали сделать, его основная ценность — это сцена на берегу Волги, это приглашение ведущих симфонических оркестров страны. Конечно, мы понимаем, что его проводить не будем, его точно отменяем, поставим в план мероприятий на следующий год», — сказала Алла Салаева.

XXVIII Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» ещё в июне перешёл в виртуальный формат, собрав 47 творческих коллективов. «На обсуждении» остаются конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Русь мастеровая», который должен был состояться в 18-й раз, и межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ».

«Надо принимать решение о проведении конкурса «Русь мастеровая» или уже отменять, потому что осенью и зимой это будет не настолько актуально. И сегодня у нас планируемое число мастеров, которое дали свои заявки, — около 20 человек из разных регионов. Всех запишем, все пришлют свои видеоролики, десять мастер-классов сформируем. И создаётся сейчас министерством культуры портал народное творчество и те рекомендации по изготовлению, по сохранению народных традиций будут также дальше использоваться. Мне кажется, эти наработки мы сможем применять в школьной программе по мастер-классам по народному творчеству», — сказала вице-премьер.

По заявлению Аллы Салаевой, «самое важное» торжественное мероприятие — это чествование почётного гражданина города Чебоксары и раздача других наград:

«Предполагаем, что это будет одно из самых торжественных мероприятий, которые поставят восклицательный знак в общей череде организационных праздничных мероприятий в эти августовские дни».

Промежуточные итоги празднования 100-летия назначены на 8−9 сентября.

«Планируется приезд министр культуры РФ Ольги Любимовой и проведение завершающего организационного комитета по празднованию», — сообщила вице-премьер.

Врио главы Чувашии Олег Николаев поддержал перенос ряда мероприятий до конца года, включая фестиваль фейерверков и световое шоу.

«Думаю, что разумное предложение продлить праздник до конца года», — отметил руководитель республики, дав соответствующие поручения профильным министерствам.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год примечателен тем, что отмечается 100-летие со дня образования Чувашской автономной области, но из-за пандемии коронавируса мероприятия в июне прошли в онлайн-режиме, а основные события планировалось провести в августе и приурочить ко Дню города Чебоксары. Однако с учётом эпидемиологической обстановки массовые мероприятия в августе проводиться не будут.

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